Aquaman 2: Jason Momoa ha iniziato le riprese (video)

Jason Momoa ha annunciato il suo arrivo in Inghilterra per l'inizio delle riprese di Aquaman 2 con un video su Instagram.

Jason Momoa è arrivato in Inghilterra per iniziare a lavorare su Aquaman 2, ed è stato lo stesso attore a fare l’annuncio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha anche dichiarato che cambierà colore dei capelli, passando dal castano al tipico biondo di Aquaman.

Questo è il video in cui Jason Momoa ha annunciato il suo arrivo in Inghilterra per l’inizio delle riprese di Aquaman 2.

Qualche settimana fa era stato lo stesso James Wan ad annunciare l’inizio delle riprese di Aquaman, grazie ad una foto postata su Instagram in cui mostrava il primo ciak del lungometraggio DC Comics.

Oltre a Jason Momoa che sarà il protagonista, il cast di Aquaman 2 comprende anche Amber Heard, che vestirà di nuovo i panni di Mera, Dolph Lundgren che sarà il padre di Mera, il Re Nereus, e poi ci sarà ancora Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta.

Qualche tempo fa Patrick Wilson ha presentato Aquaman 2, sottolineando il fatto che si tratterà di un progetto più grande e migliore del primo film, e lo ha spiegato a Entertainment Tonight. Ecco le sue parole: