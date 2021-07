Il OnePlus Nord 2 sarà fatto esattamente così: tutti i render dell’atteso smartphone

Il OnePlus Nord 2 si svela in una serie di render diffusi online. C'è anche una colorazione che segna un importante ritorno al passato per OnePlus.

Il OnePlus Nord 2 non ha più segreti, il prossimo medio-gamma del brand cinese si mostra nuovamente in alcuni render, anche in una nuova colorazione inedita. Eh già, perché il OnePlus Nord 2 sarà proposto anche con una scocca rosso pastello, un’opzione cromatica che l’azienda non offriva dai tempi del OnePlus 7.

OnePlus Nord 2 5G pic.twitter.com/S6menHnPOv — Evan Blass (@evleaks) July 19, 2021

Il OnePlus Nord 2 avrà poi anche un modello speciale, colore Green Wood con cover in pelle. Dovrebbe essere un’esclusiva di alcuni mercati e/o operatori telefonici. In totale sappiamo che il device sarà presentato sul mercato con quattro opzioni: Grey Sierra, Blue Haze, Green Woods e un rosso di cui non conosciamo ancora la denominazione ufficiale.

Manca pochissimo alla presentazione del OnePlus Nord 2, che è attesa per il prossimo 22 luglio, in occasione di un evento speciale organizzato dall’azienda cinese. Secondo le indiscrezioni, lo smartphone monterà un MediaTek Dimensity 1200-AI e troveremo sempre un refresh rate a 90Hz, oltre che il supporto al 5G. La fotocamera principale dovrebbe avere tre lenti: una Sony IMX766 da 50 MP affiancata da un’ultra wide da 8 MP e una mono da 2 MP.

Il primo OnePlus Nord aveva segnato il ritorno del brand ad una filosofia particolarmente apprezzata dai fan: il meglio al minor prezzo possibile. Il device aveva incontrato il parere positivo unanime di critica e pubblico. Anche per questi motivi, il nuovo OnePlus Nord 2 è atteso con un discreto hype.

Vedi anche: