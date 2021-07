HBO Max trasmette episodi delle serie gratis usando Snapchat

WarnerMedia ha deciso di proporre al mondo una novità per creare interesse attorno al catalogo di HBO Max, che da oggi potrà fare gola a diversi utenti non ancora abbonati grazie a una particolare manovra di marketing. Gli utenti negli Stati Uniti hanno infatti potuto ammirare degli episodi pilota di serie originali in maniera completamente gratuita grazie a Snapchat, piattaforma usata per portare avanti l’iniziativa.

E c’è di più, gli episodi targati HBO Max sono stati trasmessi gratuitamente a partire da oggi in streaming per gruppi che contano fino a 64 persone, in grado di chattare e usare le reazioni della piattaforma durante la visione. Alla fine di ogni episodio non c’è alcun invito a iscriversi alla piattaforma, ma un link per giungere a HBO Max e continuare a guardare la serie non si fa aspettare, permettendo quindi a coloro che sono stati incuriositi da quanto visto di poter scoprire di più sul servizio in abbonamento.

Sul sito ufficiale è già presenta una lista di episodi precisa che può essere visionata gratuitamente, e questa manovra di WarnerMedia non fa che elevare all’ennesima potenza la possibilità, con una collaborazione fruttuosa anche per Snapchat. Di seguito, la dichiarazione di Sarah Lyons, EVP del direct-to-consumer global product management di HBO Max:

Le persone amano guardare insieme i propri show di HBO Max preferiti e parlare di quello che stanno scoprendo. La nostra collaborazione con Snapchat è un ulteriore passo verso la soddisfazione del desiderio umano di connessione, nonché nel fornire ai nostri fan opportunità di co-visione, mentre approfondiamo le loro relazioni emotive con il brand.

Fra le novità più interessanti del catalogo si parla in particolar modo di The Last of Us da mesi, novità basata sull’epopea di Naughty Dog per PlayStation. Come approfondito nel nostro articolo dedicato, si tratterà della serie tv più costosa mai prodotta in Canada.