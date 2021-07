The Last of Us sarà la serie tv più costosa mai prodotta in Canada

A quanto pare il budget della serie tv tratta dal pluripremiato videogioco The Last of Us sarà altissimo, il più alto mai stanziato per una produzione canadese.

La macchina della produzione, per il nuovo serial ispirato al best-seller PlayStation The Last of Us, sta cominciando a rodare gli ingranaggi, e per il presidente di IATSE 212 (il sindacato canadese delle maestranze del cinema), Damian Petti, HBO non sta lesinando sul budget, che sarà con tutta probabilità il più alto mai stanziato per una produzione canadese. E sappiate che in Canada vengono girati molti serial, perché costa meno realizzarli lì che negli Stati Uniti, dunque non si tratta di un metro di paragone senza valore.

The Last of Us, che comincerà le riprese questa settimana, è senza dubbio un mostro. Ha cinque art director e impiega un esercito di centinaia di tecnici. Ci sono stati sei mesi di preparazione e le riprese in Alberta dureranno dodici mesi.

Si tratta di un progetto che supera le otto cifre per episodio, quindi ha un effetto moltiplicativo sulla nostra economia, a livello di impatto. Ci sono centinaia di imprese che beneficeranno da tutto questo lavoro.

Non si tratta di dichiarazioni ufficiali dalla produzione della serie, ma possiamo prenderle per buone, dato che provengono da chi ha interesse che la produzione prosperi e, se fosse il contrario, non ne farebbe riconoscente pubblicità, anzi.

La serie, che vedrà protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

