Free Guy – Eroe per Gioco: una clip dal folle film con Ryan Reynolds

Se il trailer vi ha incuriositi, non perdete la nuova clip di Free Guy - Eroe per Gioco, bizzarro film con Ryan Reynolds nelle sale dall'11 agosto.

Una assurda fuga in moto è al centro della nuova clip in lingua originale tratta da Free Guy – Eroe per Gioco, divertente action comedy con protagonisti Ryan Reynolds e Jodie Comer.

Guy è un banchiere che vive in un mondo pieno di assurdità, per lui comunque parte della quotidianità… almeno finché non scopre di essere un personaggio di sfondo all’interno di un videogioco. Scoperta la sua vera natura, si prodigherà per cambiare il suo distino… e quello del mondo intero.

Un po’ The Truman Show, un po’ Matrix, un po’ Ralph Spaccatutto, Free Guy ha un’idea di fondo molto ben congegnata, un cast notevole (che comprende anche Jodie Comer, Taika Waititi, Lil Rel Howery, Joe Keery e Utkarsh Ambudkar) e un regista molto versato in questo genere di storie: Shawn Levy, regista dei vari Una notte al museo e di Real Steel. La pellicola arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 agosto.

Leggi anche: