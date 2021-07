Army of Thieves: il poster ufficiale dello spin-off di Army of the Dead

Netflix ha diffuso il poster ufficiale dello spin-off di Army of the Dead intitolato Army of Thieves, che uscirà in autunno.

Dopo l’uscita su Netflix di Army of the Dead è già pronto lo spin-off Army of Thieves, di cui è stato da poco diffuso il poster ufficiale. Dall’immagine possiamo notare che non sono gli zombi a farla da padrone, bensì una cassaforte da scassinare, elemento tra l’altro presente anche nello stesso Army of the Dead.

Questo è il poster ufficiale di Army of Thieves, che mette in evidenza la scritta che tradotta suona come “Più al sicuro, con meno zombie”.

Domenica 25 luglio sarà dedicato al film spin-off un panel virtuale durante il San Diego Comic-Con. Questa è la sinossi del lungometraggio:

Una donna misteriosa ingaggia il cassiere bancario Dieter per assisterla in una rapina su delle casseforti, apparentemente impossibili da espugnare, in Europa.

A dirigere il nuovo film sarà Matthias Schweighöfer, che sarà anche protagonista del lungometraggio, ed il cui personaggio ha fatto il suo esordio proprio nel film di Zack Snyder Army of the Dead.

Il cast di Army of Thieves è composto da Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen, Noémie Nakai e Matthias Schweighöfer. L’uscita del film è prevista entro l’autunno.

