Apple sconsiglia di pulire iPhone e iPad usando candeggina e acqua ossigenata

Apple sconsiglia tassativamente di pulire gli iPhone usando la candeggina. Quindi che fare? Ecco le regole da seguire per non rovinare i prodotti.

A quanto pare immergere un iPhone nella candeggina non è una buona idea. Chi l’avrebbe mai detto. Apple ha aggiornato le sue linee guida, elencando le best practice da seguire per tenere puliti i suoi prodotti.

Come pulire i prodotti della Apple? Dagli iPhone agli iPad, passando per le tastiere dei Mac e gli Apple Watch. Tanto per iniziare, scordatevi acqua ossigenata e candeggina. Rovinano i prodotti e quasi sicuramente finireste per creare danni non coperti dalla garanzia della Apple. La regola di buon senso è quella di non bagnare con nulla le superfici nei pressi delle porte d’ingresso – e quindi della lightning nel caso degli iPhone.

Quindi, per pulire iPhone e iPad come bisogna comportarsi? Apple ha confermato che è possibile usare un panno leggermente imbevuto con detergenti ad etanolo (75%) o propanolo (70%) per lavare le superfici meno problematiche, come schermi, scocca del telefono e tastiere.

È importante, ricorda Apple, che non si crei umidità in prossimità delle aperture: porte d’ingresso e jack audio, ad esempio. Inoltre non bisogna in nessun caso immergere i prodotti all’interno di liquidi detergenti. Per un iPhone sarebbe morte certa e i danni creati dai liquidi non sono coperti dalla garanzia.