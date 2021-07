Zoom acquisisce Five9 per 14,7 miliardi di dollari

Nel corso degli ultimi anni l’espansione della piattaforma Zoom, ormai nota a tutti, è risultato a dir poco incredibile. Questa punta ormai a posizionarsi come leader nel mercato delle videoconferenze, esplose di popolarità in seguito all’arrivo della pandemia in tutto il mondo. Mentre l’utilità di Zoom resta indiscutibile per moltissimi consumatori, l’azienda punta anche a migliorarsi per continuare la propria espansione nel lungo periodo, ed è per questo che ha avuto premura di prepararsi per completare un’importante acquisizione, dal grosso calibro.

Zoom è infatti disposta a pagare 14,7 miliardi di dollari Five9 per terminare l’acquisizione, e ricevere supporto per la crescita grazie ai servizi dell’azienda. Parliamo di un produttore di software che opera da oltre 20 anni ed è specializzato nella realizzazione di servizi cloud dedicati ai call center, mercato particolarmente fiorente, che sembra sarà un nuovo punto di approdo per Zoom.

Trovate di seguito la dichiarazione tradotta di Rowan Trollope, Chief Executive di Five9:

Le imprese spendono un ammontare di risorse significativo ogni anno per i loro centri di contatto, ma continuano ad avere difficoltà nel fornire un’esperienza continuativa per i propri clienti. La mission di Five9 è sempre stata quella di rendere facile per le imprese la sistemazione del problema e l’impegno con i propri clienti in maniera più significativa ed efficiente. Unire le forza con Zoom permetterà l’accesso a una delle migliori soluzioni per i clienti di Five9, nello specifico Zoom Phone, che garantirà loro la possibilità di generare più valore e risultati concreti. Questo, combinato con la filosofia dell’utilizzo semplice di Zoom e il portfolio espanso per la comunicazione, permetterà davvero ai clienti di interagire con il canale che preferiscono.

Sembra che il piano sia quello di finalizzare l’accordo già nella prima metà del 2022, e non ci resterà che vedere come la situazione si evolverà grazie a questa nuova collaborazione fra le due grandi realtà.