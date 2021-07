The Mandalorian 3: le riprese sarebbero già iniziate senza Pedro Pascal

Secondo American Cinematographer le riprese di The Mandalorian 3 sarebbero già iniziate, senza però Pedro Pascal, impegnato in The Last of Us.

Nonostante Pedro Pascal sia impegnato sul set di The Last o Us, sembra che le riprese di The Mandalorian 3 siano già iniziate. Questo è quanto ha riportato American Cinematographer, che ha fatto sapere che le riprese si stanno svolgendo, in questo momento, a Manhattan Beach, dove ci sono gli studi che stanno vedendo impegnata la Industrial Light and Magic e la tecnologia The Volume.

Le riprese di The Mandalorian 3 sarebbero quindi iniziate con gli attori impegnati sul set super tecnologico della Industrial Light and Magic, che con The Volume ha tirato fuori un qualcosa di davvero particolare: si tratta di una sorta di grande palcoscenico sonoro in cui il direttore della fotografia ha già le luci e lo scenario del set presenti sulla scena.

Si diceva che le riprese di The Mandalorian 3 non sarebbero iniziate prima della fine del 2021, ma sembra che qualcosa si sia mosso, e che probabilmente riguardi la produzione di scene e momenti del telefilm che sicuramente non vedono coinvolto Pedro Pascal, visto che l’attore è impegnato su un altro set.

La terza stagione di The Mandalorian arriverà dopo l’esordio su Disney+ della serie dedicata a Boba Fett, che uscirà a dicembre sulla piattaforma.