Tencent acquisisce del tutto Sumo Group per 1,27 miliardi di dollari

Non è raro che il colosso Tencent si trovi ad acquistare intere società o parti di queste, al fine di espandere la propria offerta di intrattenimento e la propria presenza per diversi generi nel mercato videoludico (e non solo). Questa volta, la fortunata è stata Sumo Group, azienda che si è distinta nel passato per diverse importanti opere, e che è stata ufficialmente acquisita del tutto da parte di Tencent, per l’enorme cifra di 1,27 miliardi di dollari.

Fra collaborazioni per serie come Forza Horizon, Crackdown o Hitman e l’ultima esclusiva PlayStation al lancio di PS5 (Sackboy: A Big Adventure) lo sviluppatore ha colorato il proprio curriculum con prodotti piuttosto interessanti, anche se non sappiamo al momento a cosa stia lavorando e per quali piattaforme. Considerando l’esperienza nella creazione di videogiochi di oltre 20 anni per Sumo Digital, potremo sicuramente aspettarci delle belle novità in merito,

Di seguito la dichiarazione di Ian Livingstone, non-executive chairman di Sumo Group:

Il business beneficerà dall’ecosistema di videogiochi di Tencent estremamente ampio, dalla sua comprovata esperienza nell’industria e le sue risorse strategiche, che ci aiuteranno ad assicurarci che le future aspirazioni del team e il successo a lungo termine.

Restiamo per il momento in attesa di scoprire quale sarà il primo progetto targato Sumo dopo l’acquisizione di Tencent, che possedeva già in minoranza gli autori di Sackboy, e ha quindi solamente deciso con questa mossa di fare un passo avanti e portare avanti la collaborazione, inglobando il team nel proprio portfolio. Nonostante gli sviluppatori sotto l’ala di Tencent pongano spesso l’accento sul campo dei Game as a Service, le aziende in cui il colosso cinese possiede delle quote sono così ampie che risulta impossibile riuscire a immaginare quale sarà il prossimo futuro di Sumo, e non è detto che l’azienda non si spinga nuovamente in collaborazioni con Sony o Xbox.