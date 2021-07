Spider-Man: ecco il video con il provino di J.K. Simmons come J. Jonah Jameson

J.K. Simmons sarà J. Jonah Jameson anche nel prossimo film di Spider-Man, intanto su Twitter è spuntato un video con il suo provino per il primo film di Sam Raimi.

Il J.Jonah Jameson di J.K. Simmons è diventato iconico, e qualche giorno fa è spuntato su Twitter un video che mostra il provino fatto dall’attore per il film su Spider-Man, per ricordare ancora una volta quanto sia stato azzeccato quel ruolo. Vediamo dal filmato che Simmons era già pienamente padrone della parte, che sembrava calzargli a pennello.

Questo è il video del provino di J.K. Simmons come J.Jonah Jameson in Spider-Man.

Spider-Man (2002)

J.K. Simmon's screen test for J. Jonah Jameson pic.twitter.com/sNYFxNYiLS — Daily Raimi Spider-Man! (@EARTH_96283) July 17, 2021

Qualche tempo fa Simmons ha così descritto quel provino:

Stavo facendo il mio secondo film con Sam Raimi, si chiamava The Gift, ed era uscita fuori la notizia che avrebbe diretto Spider-Man. Ed alcuni amici mi hanno contattato dicendomi che siccome piacevo a Sam Raimi avrei potuto interpretare il cattivo del film, ma lui ha avuto un’idea migliore. I produttori della Sony non erano molto convinti perché volevano qualche nome di alto profilo, perciò ho fatto un classico provino davanti alla telecamera, ed è stato un qualcosa che mi ha tenuto veramente in tensione.

Ricordiamo che il lungometraggio su Spider-Man è uscito nel 2002. Ora J.K. Simmons ritornerà per il nuovo film dedicato a Spider-Man, intitolato No Way Home. Il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 17 dicembre.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata a J.K. Simmons: