Realme Pad: leakati render e informazioni sul tablet

La collaborazione fra 91mobiles e l'insider Steve Hemmerstoffer di Onleaks ha presentato i primi dettagli in merito al nuovo Realme Pad con dei leak non ufficiali.

Dopo il teaser del Realme Pad in seguito al lancio del Realme GT, non abbiamo avuto nuove informazioni di rilievo sul dispositivo, anche se finalmente la quiete è stata rotta grazie a un report alquanto dettagliato. Le pagine di 91mobiles e l’insider Steve Hemmerstoffer di Onleaks hanno avuto modo di fornirci dei dettagli esclusivi sul dispositivo, fra aspetto esterno e novità che potrebbero caratterizzare il device targato Realme e le sue possibilità.

Stando ai render pubblicati, il dispositivo avrà un display di 10,4 pollici, con un design piuttosto standard, bordi piatti e una singola fotocamere per lato. Le dimensioni totali sarebbero di 246.1 x 155.8 x 6.8mm, con lo spessore che aumenta a 8,4mm se si considera la camera posteriore. In prossimità di questa troviamo anche una linea colorata, utile per caratterizzare il prodotto. Nonostante i render propongano un modello nero e grigio sembra che potremo aspettarci ulteriori varianti da parte dell’azienda, ma anche in questo caso il tutto è ancora da confermare.

Sembra che nella confezione sia incluso un pennino, al quale è stato anche dedicato un apposito scompartimento. Nei render si intravedono un totale di 4 speaker, ricarica USB di tipo C e uno slot per Micro SD, come ultimo dettaglio abbiamo la capacità della batteria, che pare essere di 7,100mAh.

Ci teniamo a specificare che, nonostante la precisione dei dettagli, il tutto potrebbe essere smentito o confermato da Realme in sede ufficiale, visto che non si tratta per il momento di informazioni da prendere per certe al 100%.

Mancano ancora diversi dettagli all’appello, e restiamo per il momento in attesa di scoprire cosa verrà svelato ufficialmente da parte dell’azienda, sperando ovviamente che le interessanti peculiarità anticipate oggi vengano ufficializzate per la felicità dei consumatori pronti a seguire Realme in questa nuova impresa.