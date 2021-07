Percy Jackson and the Olympians: Rick Riordan aggiorna sulla produzione della serie

L'autore della saga letteraria di Percy Jackson and the Olympians è alacremente al lavoro sulla serie tv e si dice molto fiduciose delle sue possibilità.

Percy Jackson and the Olympians è una saga fantasy per ragazzi molto amata, ma che al cinema è stata molto sfortunata: solo due film sono stati tratti dai libri, con poco successo di pubblico e critica. Disney, tuttavia, si è detta positiva a un reboot televisivo, nel momento in cui ha recuperato i diritti di trasposizione nel pacchetto 20th Century Fox. Rick Riordan, autore del franchise, sta lavorando a questo nuovo adattamento in prima persona e dal suo blog ci aggiorna sullo stato dei lavori.

Be’, gente, stiamo cominciando alla grande. Dopo i primi due giorni, sono felice di dirvi che mi sento più sicuro che mai sulla qualità della scrittura che questo show avrà. (…)

Questo è un gruppo che conosce i libri e comprende l’importanza di rendere i lettori di vecchia data (così come i nuovi) felici, ma anche di creare uno show che risulti fresco e sorprendente nel migliore dei modi. Quindi anche se pensate di conoscere tutta la storia avanti e indietro, troverete che il telefilm sarà un’esperienza piacevole. E se non avete mai letto i libri, funzionerà anche per voi!

Il lungo post poi si sofferma sui molteplici autori presenti al tavolo di scrittura: dagli showrunner Jon Steinberg e Dan Shotz, noti per Black Sails e Jericho, ma anche Daphne Olive, Monica Owusu-Breen e Joe Tracz. Il pilot è pronto e soddisfacente, è pronto l’orizzonte per tutta la prima stagione (e i primi dettagli per le successive, se le cose vanno come devono andare) e sono in corso di scrittura per i successivi episodi della prima stagione.

Tuttavia, la produzione vera e propria non è ancora ufficializzata, quindi sono ancora sulle spine e, fino ad allora, saranno senza regista e cast, ma il fatto stesso che Disney+ è in attesa del lavoro della writing room è un segnale molto positivo. Seguiremo l’evolversi del tutto.

