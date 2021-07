NVIDIA svela il supporto ad Arm, Linux e Chromium per le sue tecnologie

Con l’evolversi del Ray Tracing e delle nuove tecnologie sviluppate da NVIDIA per il miglioramento delle possibilità delle proprie schede video nel mondo dei videogiochi, l’azienda ha deciso di supportare l’architettura CPU più impiegata al mondo, puntando quindi all’inclusione di tutti i dispositivi nei suoi piani a lungo termine.

Come confermato sul blog ufficiale dell’azienda, che ci ha già fornito i primi dettagli in merito e un video esplicativo che usa Wolfenstein: Youngblood come soggetto, si tratta di Arm. NVIDIA ha deciso di scoprire le carte durante la GDC, e annunciare il supporto per un totale di 5 tecnologie chiave su Arm, Chromium e Linux, che vi elenchiamo di seguito.

Deep Learning Super Sampling ( DLSS ) – Il quale utilizza l’IA per migliorare il framerate e generare magnifiche e nitide immagini per i giochi

RTX Direct Illumination ( RTXDI ) – Che permette agli sviluppatori l'aggiunta delle luci dinamiche nei loro ambienti di gioco

RTX Global Illumination ( RTXGI ) – Utile per ricreare il modo in cui le luci rimbalzano negli ambienti del mondo reale

NVIDIA Real Time Denoisers ( NRD ) – Libreria di denoise creata per lavorare con per lavorare con segnali a basso raggio per pixel

RTX Memory Utility (RTXMU) – Che ottimizza il modo in cui le applicazioni sfruttano la memoria grafica

Le novità presentate da NVIDIA sono già in dirittura d’arrivo, visto che RTXDI, NRD e RTXMU sono stati resi disponibili per Arm, Linux e Chromium, con RTXGI e DLSS che arriveranno “presto”.

L’azienda si è presentata in ottima forma durante questa GDC, confermando la sua intenzione di continuare a supportare le tecnologie introdotte assieme alle ultime serie di schede video per molti anni, ed estendendo a quanti più sviluppatori possibili i giusti strumenti per inserire le migliore nei propri titoli in sviluppo.