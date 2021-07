La GDC 2022 sarà dal vivo, ecco quando si terrà

La GDC 2021 è arrivata, e abbiamo ricevuto delle ottime notizie per quando riguarda l’edizione del prossimo anno, che finalmente – sembra – tornerà ai fasti di un tempo, presentandosi come un evento dal vivo. Il tutto è stato ufficialmente confermato, e salvo ripensamenti avremo modo di vivere la GDC 2022 come un evento live al Moscone Center di San Francisco, dal 21 al 25 marzo del prossimo anno.

Si tratta di una possibilità piuttosto importante per l’industria dei videogiochi e non sono, che permette agli sviluppatori di riunirsi in un unico luogo e confrontarsi, ed è inoltre sempre luogo di annunci e novità da parte delle grandi aziende del settore, che sfruttano il palcoscenico al fine di presentare i progetti a cui stanno lavorando e svelare liete notizie. Ovviamente, il passaggio a formato online non rende giustizia al vero senso dell’evento, che dovrebbe invece promuovere il confronto fra colleghi per fini comuni.

La GDC 2021 continuerà ancora fino al 23 di luglio, come confermato, e avremo modo di scoprire ancora diverse interessanti novità per il mondo della tecnologia e dei videogiochi, fra le quali spicca senza ombra di dubbio una presentazione dell’Unreal Eninge 5 da parte di The Coalition. Parliamo di un team degli Xbox Game Studios che ha preso in mano la saga di Gears of War, e presenterà al mondo la demo tecnica Alpha Point, illustrando le potenzialità dell’engine targato Epic Games che continua a prendere piede ed essere utilizzato per i nuovi titoli in sviluppo.

Fra le novità della GDC 2021 abbiamo potuto scoprire alcune piacevoli iniziative da parte di NVIDIA, che ha confermato il supporto ad Arm, Linux e Chromium per le sue nuove tecnologie dedicate al miglioramento del mondo dei videogiochi. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in merito per tutti i dettagli, lo trovate al seguente link.