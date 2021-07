Il ROG Swift PG32UQX è il primo monitor da gaming Mini-LED e costa 3.500 euro

Quando il monitor ti costa più del computer: Asus ha presentato il suo primo monitor da gaming con tecnologia Mini-LED, la stessa dell’iPad Pro da 12,9 pollici. Si chiama ROG Swift PG32UQX e costa la bellezza di 3.500 euro, ora è disponibile per l’acquisto anche in Italia. Un giocattolo per pochissimi eletti.

Il display misura 32 pollici e non è quindi uno di quei monitor gargantueschi – sopra i 43 pollici – che ultimamente sono diventati sempre più in voga nel segmento dei prodotti per videogiocatori.

Sulla cornice del ROG Swift PG32UQX, lato frontale, troviamo anche un mini-display OLED progettato per mostrare alcune informazioni, consentendo all’utente di avere sottomano i dati sul sistema in uso – pensate alla temperatura della GPU.

Il display mini LED 4K HDR offre una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Ci sono i vantaggi della tecnologia Mini LED: 1.152 zone controllate e una luminosità massima di 1.400 nit. Il pannello integra anche un filtro Quantum-dot e, anche grazie a questa soluzione, il monitor offre una copertura del 98% della gamma cromatica DCI-P3. Asus promette una delle fedeltà cromatiche più alte sul mercato, con una calibrazione perfetta già dall’uscita dalla fabbrica.

Troviamo una Display Port 1.4 che, abbinata ad una NVIDIA GeForce RTX, garantisce il supporto a tecnologie come la Display Streaming Compression, che offre fino a 144 fotogrammi al secondo a 3.840 x 2.160 pixel con G-Sync.