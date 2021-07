A Classic Horror Story: un video ufficiale spiega la leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso

GioPizzi, in un video ufficiale Netflix, ci parla della leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, la storia su cui ruota il nuovo film Originale A Classic Horror Story e su cui si basa la tradizione dell’origine delle mafie italiane. Di cosa parla questa leggenda? Perché è così famosa? Scopriamolo insieme.

Il nuovo film Netflix, prodotto da Colorado Film, dopo essere stato presentato in Concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest 2021, arriva dunque in streaming per ravvivare il catalogo horror della piattaforma, piuttosto ricca di storie del terrore, negli ultimi tempi.

A Classic Horror Story è diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli, da una sceneggiatura di Lucio Besana, Roberto De Feo, Paolo Strippoli, Milo Tissone, David Bellini, e vede come protagonisti principali Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Alida Baldari Calabria e Cristina Donadio.

Questa la sinossi ufficiale:

Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?

