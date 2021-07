Ford crea un profumo alla benzina per spingere le vendite delle auto elettriche

Nato come risposta ad un sondaggio, Mach-Eau è un profumo che unisce molti degli odori della auto a motore endotermico, ma non sarà in vendita.

Ford ha lavorato ad un profumo che unisce molte fragranze legate alle auto con motore endotermico, visto che 1 utente su 5 ha lamentato nelle auto elettriche la mancanza di questi iconici odori. Il profumo, dal nome Mach-Eau GT, nasce in collaborazione con Olfiction e non sarà messo in vendita.

Il sondaggio in questione evidenziava come a 1 guidatore su 5 mancasse, all’interno della sua auto elettrica, l’odore della benzina. Visto che l’Ovale Blu sta spingendo molto sull’elettrico, contando la sua nuova Mach-E e l’F-150 Lightnings, ha trovato un escamotage che suona più di trovata geniale che di vero e proprio business.

L’idea è stata quella di creare un profumo, Mach-Eau, dedicato a chi lamenta questa mancanza olfattiva. Come già detto il profumo non sarà in vendita, ma da quello che possiamo vedere dalle foto potrebbe servire come trovata pubblicitaria, o magari come dimostrazione psicologica che la mancanza di quegli odori non è strettamente correlata alla qualità di un’auto o alle sue funzioni.

Il profumo Mach-Eau è stato creato per avere reminiscenze di vari odori al suo interno: si passa dalla benzaldeide (odore collegato agli interni delle auto) al para-cresolo (odore legato agli pneumatici). Non mancano però anche essenze di zenzero blu, lavanda, geranio e sandalo, capaci di dare un ulteriore fragranza affumicata, metallica e qualche nota vicina all’odore della gomma. Interessante infine l’inserimento di un odore più “animale”: si tratta infatti di quello che l’azienda definisce “impression of horses”, probabilmente qualcosa legato alla natura.

Abbiamo già visto comparire nelle auto elettriche funzioni legate al rumore, spesso adattabile così da ricreare artificialmente dei rombi che i vecchi possessori di auto a motore endotermico sono affezionati. Non sarebbe così strano pensare a qualcosa di simili – magari non così estremo – all’interno dell’auto, visto e considerato che la maggior parte dei nuovi veicoli hanno implementato un sistema di diffusione che permette di inserire profumi all’interno.