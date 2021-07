Bill Murray e Tilda Swinton protagonisti del nuovo film di Wes Anderson

Mentre The French Dispatch è stato presentato al Festival di Cannes, Wes Anderson è già pronto per il suo nuovo progetto che vedrà coinvolti Bill Murray e Tilda Swinton. La produzione del nuovo film inizierà in Spagna durante il periodo di agosto.

Il sodalizio tra Bill Murray e Wes Anderson proseguirà, considerando che i due hanno già lavorato insieme a ben nove lungometraggi. Ancora non sono stati rivelati dettagli sul progetto, ma si sa che, nonostante la produzione verrà portata avanti in Spagna, il film non avrà come tema centrale la nazione europea.

Si diceva che il nuovo lungometraggio dovesse essere girato a Roma, ma all’inizio dell’anno i programmi sono cambiati, e la location è diventata la Spagna. Le riprese avranno luogo a Chinchón, un piccolo paese vicino Madrid in una zona desertica. Nonostante l’ambientazione suggestiva sembra che non si tratterà di un western.

Bill Murray è stato già messo al centro di The French Dispatch, ed ha lavorato insieme a Wes Anderson anche a L’Isola dei Cani, The Grand Budapest Hotel, Una Fuga d’Amore, Fantastic Mr. Fox, The Darjeeling Limited, The Life Aquatic with Steve Zissou, I Tenenbaum e Rushmore.