Xiaomi sorpassa Apple: è il secondo produttore di smartphone al mondo, nel 2021 crescita dell’83%

Xiaomi sorpassa Apple, per la prima volta finisce seconda nella classifica mondiale dei produttori di smartphone. Il brand ha colmato il vuoto lasciato da Huawei.

16—Lug—2021 / 10:14 AM

Xiaomi è il secondo produttore di smartphone al mondo, come si evince da un nuovo report di Canalys. Per la prima volta l’azienda cinese si trova prima di Apple in classifica, mentre Samsung continua ad occupare la prima posizione. Il dato si riferisce al secondo trimestre del 2021.

Xiaomi occupa il 17% delle quote di mercato globale, Apple segue con il 14%, mentre Samsung occupa il primo posto con il 19% delle vendite a livello globale.

Seguono, quindi, Oppo e Vivo – entrambe del gruppo BBK – a pari merito, con grossomodo il 10% delle vendite. In 12 mesi, Xiaomi ha aumentato il numero di unità consegnate dell’83%. Samsung registra una crescita su base annua del 15%, mentre Apple dell’1%.

A maggior ragione, le performance di Xiaomi spiccano notevolmente. È merito della crescita al di fuori dal mercato domestico, spiega Ben Stanton, Research Manager di Canalys. Ma non solo: il 2021 segna il primo anno senza Huawei a dominare le classifiche. A beneficiarne, più degli altri, è stata proprio Xiaomi

Rispetto all’offerta di Samsung e Apple, il prezzo medio dei device Xiaomi è tra il 40% e 75% più basso. Xiaomi si trova nella posizione di dover dare la priorità alla crescita nel segmento degli smartphone di fascia alta quest’anno, come l’Mi 11 Ulta

conclude Stanton.