The Sympathizer: Robert Downey Jr. protagonista della serie HBO

Robert Downey Jr dopo aver abbandonato i panni di Iron Man è pronto ad una nuova avventura sullo schermo, anche se questa volta si tratta di quello piccolo della televisione: l’attore sarà protagonista della serie TV di HBO The Sympathizer. La produzione del telefilm è stata affidata alla casa A24.

The Sympathizer co Robert Downey Jr. vedrà coinvolto come showrunner Park Chan-wook, che è già stato regista di Oldboy nel 2003. Al suo fianco ci sarà Don McKellar. Le riprese della serie TV si svolgeranno a Los Angeles ed in Vietnam.

La storia racconta di una spia comunista mezza francese e e mezza vietnamita che, durante gli ultimi giorni della guerra in Vietnam, si troverà a stare in esilio negli Stati Uniti. Il telefilm sarà improntato sulla satira. Queste sono le parole dello stesso Downey sul progetto:

Adattare questo romanzo richiede il lavoro di un gruppo di creativi visionari, come Park Chan-wook. Mi aspetto che questo progetto possa essere stimolante per me, Susan, e per tutto il mio gruppo di lavoro. Sarà intrigante per me interpretare più personaggi.

In questo momento, oltre a Robert Downey Jr. che farà da co-protagonista ed occuperà diversi ruoli, la produzione è alla ricerca del protagonista principale. L’aspetto particolare del progetto è che è ispirato ad un romanzo che ha vinto anche il premio Pulitzer, in Italia tradotto come Il Simpatizzante, scritto da Viet Thanh Nguyen nel 2015.