Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, Dynit porterà il terzo film in Italia

Ottime notizie per gli amanti degli anime: Dynit ha annunciato l'arrivo del film animato Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, in edizione speciale.

Il viaggio verso il fondo dell’abisso continua in Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul, film sequel della nota serie animata che Dynit lancerà sul mercato a partire dal 1° settembre, in edizione speciale (First Press Edition).

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul è il terzo film animato della saga, nonché il sequel diretto delle vicende narrate nella prima serie animata, ed è uscito nelle sale nipponiche a gennaio 2020. Diretto da Masayuki Kojima, la sceneggiatura è opera di Hideyuki Kurata, a partire dal manga di Akihito Tsukushi.

Questa la sinossi della pellicola:

Il viaggio di Riko, Reg e Nanachi è giunto nella sua fase più delicata, i tre sono diretti verso il sesto strato dell’Abisso. L’ultima frontiera prima della discesa senza ritorno, l’Idrofront, è la base operativa di Bondold, fischietto bianco a cui Nanachi è legata da un passato doloroso e traumatico. I tre scopriranno come si affronta l’ultima discesa, qual è la verità della creazione dei fischietti bianchi, e sperimenteranno direttamente sulla propria pelle la mostruosità del Signore dell’aurora. Ma, dopo aspri scontri e dolorosi ricordi, riuscirà Riko a trovare la chiave che le permetterà di proseguire il suo viaggio verso l’ignoto del sesto strato?

L’edizione Home Video italiana (non sono state annunciate sortite al cinema o in streaming) è prevista sia in DVD che in Blu-Ray e includerà i seguenti contenuti speciali:

Booklet di 32 pagine

Poster

Cartolina esclusiva

Marluk specials (doppiati in italiano)

Promo & Trailers originali

D-Trailers

