LEGO Adidas Superstar, la mostra itinerante a Milano per celebrare l’iconica scarpa

Per promuovere il rilascio del nuovo set LEGO Adidas Superstar 10282 ed il nuovo paio di scarpe dedicato al set, LEGO Italia e Adidas hanno organizzato un tour itinerante su un van customizzato che girerà nei cinque principali campetti da basket di Milano fino al 19 luglio. Al suo interno saranno presenti le opere di sette artisti emergenti del mondo della street art.

Di seguito il comunicato stampa dell’evento.

LEGO ITALIA E ADIDAS PORTANO LA STREET ART NEL CUORE DI MILANO: UNA MOSTRA ITINERANTE FIRMATA DA 7 ARTISTI EMERGENTI PER CELEBRARE L’ICONICA SNEAKER “SUPERSTAR”

Milano, 14 luglio 2021 – LEGO Italia, insieme ad adidas, ha dato via ad un progetto artistico e creativo per celebrare l’iconica sneaker Superstar. In occasione del lancio della nuova adidas Originals LEGO® Superstar e della Superstar gemella costruibile in mattoncini LEGO, sono stati infatti coinvolti 7 artisti emergenti del mondo della street art per creare pezzi d’arte unici che diventeranno protagonisti di numerose attività per tutto il mese di Luglio.

Le vetrine del LEGO store in Piazza San Babila e quelle del negozio adidas in Corso Vittorio Emanuele si sono trasformate in musei metropolitani e vedranno esposte le interpretazioni artistiche di Nice And The Fox, Abel Bael, Howlers collective, Percy B, Nico Miyakawa e Guy Pitchon.

Non solo tele, gli artisti si sono infatti cimentati anche nella customizzazione del modellino LEGO Superstar, personalizzandolo con lo stile street style che più li rappresenta. Non solo bombolette spray quindi: le vetrine prendono vita anche con i colori dei mattoncini più famosi del mondo, che vengono utilizzati per creare modellini di LEGO Superstar inediti.

Le opere si alternano di settimana in settimana tra i due negozi e ambiscono ad essere portavoce dei valori che animano i due brand quali inclusività, creatività, libertà e originalità.

“Sono felice di partecipare a questo progetto creativo promosso da LEGO e adidas perché sono due brand mitici che hanno accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza.” Commenta l’artista torinese Francesca Nigra alias Nice And The Fox, che nel ritratto ha concentrato la sua ricerca artistica, utilizzandolo come espediente comunicativo per esprimere idee, sensazioni e atmosfere.

“Per me la street art rappresenta il punto d’incontro di tutti gli studi e tutti gli interessi che ho coltivato nel mio percorso, un linguaggio che è ancora capace di trasmettere messaggi e concetti. Lavorare con dei partner che hanno l’interesse e la sensibilità di dare voce e spazio ad artisti emergenti è per me motivo di grande soddisfazione” aggiunge Abel Bael, che dopo 12 anni di Art Direction e Advertising, ha lasciato il proprio lavoro per dedicarsi a una ricerca fondata sulla grafica, la comunicazione visiva e il simbolismo.

“Giocattoli anni 80 e sneakers vintage compaiono nelle mie creazioni da sempre, perché la mia ricerca artistica si nutre di reminiscenze d’ infanzia, persistenza della memoria, processi identitari, decostruzioni” dice Percy B, l’artista dalla spinta creativa deflagrante che investe ogni mezzo con cui si confronta, dall’arte al fumetto.

“Ringraziamo LEGO e adidas per averci coinvolto in questa iniziativa: la volontà è riportare al centro un sentimento di tolleranza mosso dalla consapevolezza dell’uguaglianza nelle differenze, un nuovo punto di conciliazione in grado di esaltare le specificità di ognuno nell’armonia-disarmonica del tutto.” proseguono gli Howlers collective, nati nel 2015 nella piccola realtà cittadina di Biella dall’incontro di Francesca Melina e Gioele Bertin, che nelle loro opere comunicano il concetto della differenza presente nel tutto.

Dal 15 al 19 luglio, dalle 15.00 alle 21.00, l’esposizione indossa le scarpe ed esce in strada per ripercorrere le origini della sneakers Superstar, nata in risposta alle nuove esigenze dei giocatori di basket: a bordo di un van customizzato le opere faranno il tour dei 5 principali campetti da basket di Milano.

Si parte il 15 luglio con il Parco Vittorio Formentano, per proseguire il 16 nel Giardino Oriana Fallaci, il 17 nei Giardini di via Messina, il 18 nei Giardini Muccioli e, infine, il 19 luglio presso il Parco La Spezia. In ogni tappa, gli artisti riporteranno le proprie creazioni, tele e modellino LEGO, nel loro habitat naturale, nelle strade e in mezzo alla vita della città.

“LEGO ci ha coinvolti in modo unico, dandoci libertà nell’interpretare il progetto e creando l’atmosfera giusta per adattare il nostro stile al mondo dei mattoncini. Insieme al master builder di famiglia James Miyakawa siamo riusciti a portare palme e colori sulla Superstar, traendo ispirazione dalla street culture anni novanta, colori pop e campetti da basket sulla spiaggia” commenta l’artista italo-giapponese Nico Miyakawa, che con i suoi disegni crea scenari surreali e articolati, in cui la realtà si intreccia al sogno.

LEGO e adidas si spingono oltre confine e portano in mostra la creatività anche di artisti internazionali. È il caso dello street artist Guy Pitchon, nato e cresciuto in Israele, a Tel Aviv, che conclude: “per questa collaborazione LEGO – adidas, ho tratto ispirazione da uno dei miei fotografi preferiti, Estevan Oriol, che documenta lo stile di vita del centro di Los Angeles animato dalle gang di strada, dai tatuaggi, dai graffiti, dall’hip hop e, naturalmente, dalle classiche auto low-rider americane. Il mio lavoro artistico è un omaggio a tutte queste intramontabili icone oldskool“.

Fino al 19 luglio il Gruppo LEGO e adidas vi aspettano nelle strade di Milano per un appuntamento all’insegna della street art e dello stile, in cui ognuno può mettere in campo la propria creatività.