LEGO Adidas Superstar, svelato ufficialmente il set 10282 che replica l’iconica scarpa [AGGIORNATO]

Approda su LEGO Shop online il nuovo set LEGO Adidas Superstar 10282, di cui avevamo parlato nelle scorse settimane e con il quale potremo realizzare una scarpa in scala 1:1, modello Superstar appunto, tutta di mattoncini e con un laccetto reale che, diventa a tutti gli effetti un accessorio LEGO.

AGGIORNAMENTO: oltre al set, Adidas Original ha presentato anche la controparte reale della scarpa, il modello Superstar nato sempre dalla collaborazione con LEGO in cui troviamo elementi LEGO nella scarpa come la punta che imita i mattoncini e gli stud posizionati in vari punti della scarpa stessa. Anche queste usciranno il 1° luglio e saranno realizzate sia per adulti (140 Eur) sia per i bambini (fra 55 e 75 Eur).

Il set contiene 731 pezzi e sarà disponibile dal 1° luglio ad un prezzo di 89,99 Eur ed ha una grande particolarità.

Infatti potrete decidere voi quale scarpa realizzare, se la destra o la sinistra e questo farà sì che, se vorrete avere il paio completo, spendendo 180 Eur, potrete realizzarle entrambe.

Il set LEGO Adidas Superstar è provvisto di vari tile serigrafati che riprendono le etichette della scarpa oltre ad un apposito supporto per esporla in perfetto stile UCS.

Molto particolare poi è la confezione del set, che è in tutto e per tutto la vera scatola delle vere scarpe in cui troviamo anche i dati ed il logo LEGO.

Di seguito la descrizione del set.

Aggiungi un nuovo sorprendente elemento alla tua collezione di sneaker con questo modello LEGO® adidas Originals Superstar (10282). Una nuova proposta LEGO esclusiva, che ti consentirà di ricreare l’iconica sneaker con elementi LEGO da esporre e collezionare, che farà sicuramente parlare di sé.

Dettagli Superstar autentici

Proprio come nella realtà, questa versione LEGO include la stessa grafica delle classiche sneaker adidas Originals Superstar, la tipica punta a conchiglia, il logo a forma di trifoglio e le 3 strisce. Scarpa destra o sinistra? Lo decidi tu! Questo set contiene 17 elementi LEGO extra per consentirti di scegliere di costruire la sneaker destra o sinistra. Per un tocco di realismo in più, il modello è dotato di stringhe ed è fornito nella scatola di scarpe originale.

Un progetto di costruzione perfetto per te

Questo set fa parte di una collezione di set LEGO per adulti. Dotato di espositore e targhetta, questo modello sarà apprezzato da tutti gli appassionati di adidas e di oggetti da collezione streetwear, nonché dai costruttori adulti LEGO.

Costruisci ed esponi una delle sneaker più rappresentative al mondo con il set per adulti LEGO® adidas Originals Superstar 10282.

Ricco di dettagli autentici come la famosa punta a conchiglia, le 3 strisce dentellate, il logo adidas sulla linguetta e altri elementi grafici Originals Superstar.

Dotato di stringhe e confezionato nella scatola di scarpe autentica, questo modello LEGO® è un tributo divertente e realistico alla sneaker adidas originale.

Sei alla ricerca del miglior regalo per un appassionato di adidas? Questo modello è ideale per tutti coloro che amano gli oggetti da collezione streetwear, nonché per i costruttori LEGO® di età adulta che desiderano un progetto unico.

Il modello misura 12 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza.

Dotata di espositore e targhetta, la costruzione della sneaker occuperà un posto d’onore a casa o in ufficio.

Sono inclusi elementi LEGO® extra per poter scegliere di costruire la sneaker del piede destro o sinistro.

Questo set LEGO® adidas Originals Superstar fa parte di una serie di set di costruzione creativi progettati per gli adulti appassionati del brand LEGO che riconoscono il valore di design sorprendenti e pongono attenzione ai dettagli.

Dal 1958, i mattoncini per la costruzione LEGO® sono prodotti con materiali di prima qualità. Sono sempre uniformi e compatibili e si montano e si smontano facilmente.

Con i pezzi LEGO®, la sicurezza e la qualità sono una priorità. Sono rigorosamente testati, per assicurare che il modello sia tanto robusto quanto bello.

