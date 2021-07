The Suicide Squad: le prime reazioni lo definiscono violento e folle

The Suicide Squad arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 agosto, e, nel frattempo, i critici d’oltreoceano hanno già avuto la possibilità di vederlo, ed il giudizio quasi unanime è stato questo: si tratta di un film violento e davvero folle.

Brandon Davis di Comicbook.com ha avuto questa reazione a The Suicide Squad:

Si tratta di un film assolutamente folle, violentissimo, osceno, e duro. James Gunn si è scatenato. The Suicide Squad ha humor, cuore, azione, emozione, è inesorabile. Non c’è niente in giro che si possa paragonare!