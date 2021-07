Streamlabs presenta Crossclip, tool con cui esportare le clip su altre piattaforme

Grazie a Crossclip, nuovo strumento presentato da Streamlabs, è possibile esportare le clip di Twitch su piattaforme come TikTok, Instagram, YouTube e Facebook.

Per migliorare le possibilità degli streamer per la condivisione delle loro clip, la nota azienda Streamlabs ha lanciato un nuovo tool particolarmente utile. Si parla di Crossclip, già disponibile su iOS e su qualunque browser (accessibile attraverso questo link), il quale permette di condividere le proprie clip su TikTok, Instagram, YouTube e Facebook per aumentare il proprio target grazie all’utenza che preferisce ulteriori piattaforme rispetto a Twitch.

Grazie a Crossclip, è particolarmente facile convertire le clip attraverso i semplici link che vengono generati sulla piattaforma in un formato utilizzabile su TikTok, i Reels di Instagram, gli Shorts di YouTube e i video di Facebook, nel giro di davvero pochissimi semplici passi. Viene anche data la possibilità di effettuare piccole modifiche, cambiando lo sfondo e scegliendo dei layout ad esempio, o tagliando i brevi video, magari per renderli più adatti al “linguaggio” di altre piattaforme.

Di seguito la dichiarazione di Ashray Urs, Head of Product di Streamlabs, rilasciata sulle pagine di TechCrunch:

Per un creatore, realizzare contenuti più trovabili è un grosso vantaggio. Quando guardi gli streamer più popolari di Twitch noterai che posseggono canali YouTube estremamente popolari e postano attivamente su Twitter, Instagram e TikTok. Se non stai condividendo il tuo contenuto e costruendo la tua audience su diverse piattaforme, stai rendendo le cose più complicate per te stesso.

Nonostante sia possibile usare lo strumento in maniera completamente gratuita, Streamlabs ha già inserito un abbonamento, sottoscrivibile al prezzo di 4,99$ mensili o 49,99$ annuali, il quale rimuove i watermark, permette di esportare in 1080p a 60fps, permette upload più grandi e altri interessanti chicche. Si tratta di una novità che farà particolarmente felice gli streamer, che ora hanno un fidato compagno con cui valorizzare i momenti salienti delle proprie dirette.