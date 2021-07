Steam Deck annunciato da Valve, è un PC da gaming simile a Switch

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto del presunto SteamPal, una console da gaming in grado di far funzionare tutti i titoli presenti sul catalogo di Steam in portabilità, che sarebbe stata presto annunciata da parte di Valve e avrebbe fatto il suo debutto nel 2021. Nonostante quando chiacchierato sia risultato vero solo a metà, Valve ha presentato davvero Steam Deck, un vero e proprio PC da gaming portatile, che sarà già disponibile a partire da dicembre.

L’hardware potrà far girare ovunque i giochi presenti nella libreria Steam degli utenti, e parte da un prezzo veramente aggressivo, forse anche in grado di far tremare Nintendo. Come confermato sul sito ufficiale, a cui potete accedere attraverso il seguente link, lo Steam Deck sarà disponibile da dicembre a partire da 419€, e aumenterà per modelli migliori con anche altre novità, che vi elenchiamo qui di seguito:

419€ – Custodia, Memoria da 64GB eMMC

549€ – Custodia, Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam, Memoria SSD NVMe (più veloce) da 256GB

679€ – Custodia esclusiva, Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam, Tema esclusivo per la tastiera virtuale, Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore, Memoria da SSD NVMe ancora più veloce da 512GB

Per quanto concerne il dispositivo, troviamo un APU creata in partnership con AMD, nello specifico si parla di processore Zen 2 + RDNA2. Stando a quanto dichiarato, sembra che questa risulti sufficientemente potente per far girare tutti i giochi AAA più recenti grazie all’efficienza del device.

Il dispositivo è stato progettato per essere usato da utenti di tutte le età, indipendentemente dalle dimensioni delle mani, e presenta nella parte alta tasti e levette comodi da raggiungere mentre si gioca. Ciliegina sulla torta, sono presenti anche dei trackpad, grazie ai quali sarà possibile vivere le esperienze in maniera più simile a come avviene con mouse e tastiera.

Valve ha confermato anche la possibilità di collegare Steam Deck a dispositivi esterni come succede con Nintendo Switch, e che si parlerà in seguito di un dock ufficiale che verrà venduto separatamente, ovviamente solo per gli utenti interessati.