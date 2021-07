Loki: Tom Hiddleston vorrebbe interpretare per sempre il personaggio Marvel

Tom Hiddleston per sempre nei panni di Loki? Sembra quasi una dichiarazione d’amore eterno quella che l’attore dei Marvel Studios ha fatto durante una sessione di domande e risposte, in cui, rispondendo ad un appassionato, ha dichiarato che, potenzialmente, interpreterebbe per sempre il character.

Queste sono le parole con cui Tom Hiddleston ha dichiarato che interpreterebbe per sempre Loki:

Certo che lo farei. Sono così fortunato per aver potuto interpretare Loki per così tanto tempo, e posso dire che è un personaggio così interessante da poter restare dentro la coscienza veramente a lungo. Lui ha tante sfaccettature, caratteristiche che lo rendono molto complicato, un numero di elementi così particolari che, ogni volta che l’ho interpretato, ho sempre trovato un aspetto nuovo. Loki c’è già da un po’ in giro, ma ho come l’impressione che ci sarà ancora per un bel po’ di tempo. Nel frattempo terrò duro fino a quando gli appassionati lo vorranno.

Insomma, Loki non lascia, anzi raddoppia. Infatti, la serie televisiva che si è appena conclusa su Disney+ è stata appena rinnovata per una seconda stagione. Tom Hiddleston continuerà ancora a interpretare Loki, tanto che sembra sicura anche una sua partecipazione a Doctor Strange 2.