Jungle Cruise: una clip e una featurette dietro le quinte dal film Disney

Emily Blunt protagonista di una memorabile fuga nella nuova clip di Jungle Cruise, il film in arrivo il 28 luglio nei cinema e dal 30 luglio in streaming su Disney+ (tramite Accesso VIP). Della pellicola diretta da Jaume Collet-Serra vi proponiamo anche un divertente dietro le quinte con i protagonisti.

Nel cast della pellicola Walt Disney Studios anche Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Questa la sinossi del film:

Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

Leggi anche: