The Suicide Squad: il trailer IMAX rivela nuove scene

IMAX ha diffuso un nuovo trailer di The Suicide Squad, sottolineando come il film sia stato concepito per questo tipo di proiezione.

Dopo il simpatico teaser dedicato a King Shark è arrivato il trailer IMAX su The Suicide Squad, il lungometraggio diretto da James Gunn che arriverà nelle sale cinematografiche il 5 agosto. Il filmato mostra anche nuove scene tratte dal film.

Questo è il trailer IMAX dedicato a The Suicide Squad, in cui si vedono anche i membri del cast descrivere la potenza di questo lungometraggio.

Così come è stato fatto notare da IMAX stessa, il film The Suicide Squad è stato appositamente realizzato per questo sistema di proiezione. Perciò vedere il lungometraggio in IMAX garantirà la migliore visione possibile.

Questa è la sinossi ufficiale di The Suicide Squad: