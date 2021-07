The Suicide Squad: King Shark protagonista di un simpatico teaser

La Warner Bros. ha pubblicato un teaser trailer di The Suicide Squad dedicato a King Shark, in occasione della Shark Week.

La Shark Week ha portato la Warner Bros a pubblicare online un teaser trailer di The Suicide Squad tutto dedicato al personaggio di King Shark. Il filmato mostra come il character rispecchi certe caratteristiche di alcuni personaggi di James Gunn, e, per certi versi, King Shark ricorda il Groot dei Guardiani della Galassia.

Ecco il simpatico teaser di The Suicide Squad tutto dedicato a King Shark.

When you’re King Shark, every week is #SharkWeek… #TheSuicideSquad in theaters and streaming exclusively on @HBOMax August 6. pic.twitter.com/qDncs99JI0 — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) July 12, 2021

Ricordiamo che la voce del personaggio è quella del mitico Sylvester Stallone, che si trova così a fare il suo esordio in un film targato DC Comics.

Ecco le parole di James Gunn a Total Film su King Shark di The Suicide Squad, paragonato a Groot e Rocket Racoon:

Posso dire che Rocket è stato difficile da realizzare perché abbiamo dovuto dare ad un animale una forma umana, ma una cosa del genere è cinque volte più difficile con uno squalo. Si è dovuto fare un lavoro davvero scrupoloso. Poi King Shark è un personaggio molto diverso rispetto a Groot e Rocket, perché loro sono personaggi buoni, mentre lui è un pesce e mangia esseri umani. Non nutre particolare amore per le persone, vuole però appartenervi, e vuole dimostrare di essere intelligente, anche se non lo è.

The Suicide Squad arriverà in Italia il 5 agosto.