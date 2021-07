Star Trek: Lower Decks 2, teaser trailer della seconda stagione della serie

Tornano le spassose avventure degli occupanti dei “ponti bassi” nella seconda stagione di Star Trek: Lower Decks: a rilasciare il primo teaser sono i social ufficiali del franchise.

La serie comica animata Star Trek: Lower Decks segue l’equipaggio di supporto su una delle navi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos, nel 2380. Mentre la nave è scossa da una moltitudine di anomalie fantascientifiche, i protagonisti cercano di tenere il passo con i loro doveri e le loro vite sociali.

La serie ha avuto molto successo per il suo riuscire a mescolare umorismo adulto e dissacrante pur rimanendo fermamente all’interno del canone della serie madre: la prima stagione, disponibile in Italia su Amazon Prime Video, avrà non solo questa continuazione, ma è prevista anche una terza season.

