Sony risponde alle segnalazioni di hacking: “Attivate la verifica in 2 passaggi”

In seguito alle molte segnalazioni arrivate presso l'account giapponese del supporto PlayStation, Sony ha invitato gli utenti ad attivare la verifica in 2 passaggi.

Nel corso degli ultimi giorni, molti utenti PlayStation hanno segnalato dei tentativi di hacking dell’account, i quali possono portare dei membri della community a perdere il proprio profilo e catalogo nel caso in cui le dovute precauzioni non siano state prese. Le comunicazioni sono arrivate all’account giapponese del supporto PlayStation su Twitter, che ha deciso di rispondere alla grande mole di segnalazioni spiegando come aggirare il problema.

Proteggere il proprio account è ovviamente essenziale, e uno dei metodi più sicuri, all’infuori della varietà di password utilizzate, è la verifica in 2 passaggi. Il concetto riguarda pressoché tutte le piattaforme che supportano questa feature, la quale richiede una doppia conferma da parte del proprietario dell’account prima che risulti possibile effettuare il login. In seguito alle segnalazioni, è stata Sony stessa a raccomandare con estrema urgenza l’attivazione della feature sui propri account.

Problemi come questo legati al PlayStation Network capitano da sempre, ma c’è da specificare che in questo caso non è stato confermato da parte di Sony alcun tentativo di hacking verso gli account ufficiali, che tuttavia non è da escludere considerando la reazione del colosso cinese alle grida di aiuto della community. Vi lasciamo qui di seguito il video esplicativo ufficiale su come attivare la verifica in due passaggi sul proprio account PlayStation per chi volesse seguire il consiglio dell’azienda.

Non sappiamo se attualmente il problema si sia già risolto, o se le insistenti segnalazioni dei giocatori stiano continuando ad arrivare nelle caselle ufficiali dell’azienda, che commenterà probabilmente nel corso dei prossimi giorni la situazione. Senza dubbio, per quanto talvolta fastidioso, questo sistema permette di assicurarsi della completa integrità dei propri dati, che non possono essere utilizzati facilmente da utenti malintenzionati grazie alla doppia conferma richiesta in automatico da parte di Sony in seguito ai tentativi di login.