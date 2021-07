Shang-Chi era nella lista dei film papabili di Kevin Feige da vent’anni

Il Marvel Cinematic Universe è partito da Iron Man, nel 2008, e ci sono voluti più di dodici anni per arrivare a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, supereroe abbastanza collaterale per la Marvel che, però, potrebbe diventare una nuova hit “dal nulla”, esattamente come accaduto con altri titoli quali, ad esempio, Guardiani della Galassia o Ant-Man. Non si tratta, però, come alcuni possono pensare, di un personaggio di “seconda scelta” ora che tutti i più famosi sono già stati adattati dai fumetti allo schermo, anzi: Kevin Feige aveva nella lista dei desideri un film su questo personaggio da prima di molti altri.

Shang-Chi è un film che era nella lista dei “Non sarebbe fantastico farci un film?” da tipo vent’anni. È una grande storia, di un giovane uomo che realizza che il padre è essenzialmente uno dei più grandi supercattivi del mondo e uno dei più grandi criminali in circolazione. Come processi questa informazione? E come ti rapporti ad essa da bambino? Come evolvi da questa situazione?

ha affermato in un’intervista.

Ha poi continuato affermando che gli serviva lo spot giusto, anche da un punto di vista registico:

Era una grandissima e trascinante storia che volevamo esplorare, prima o poi. Cercare il giusto regista per farlo era, come è sempre, importante e Destin [Daniel Cretton, ndr] è un fantastico cineasta che crea meravigliosi flm con budget molto più piccoli dei nostri soliti, e ha contribuito con la sua speciale versione del rapporto padre-figlio.

Il nuovo film targato Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi arriverà nelle sale italiane dal 1 settembre.

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vede nel cast anche la presenza di Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan. Il cast comprende anche Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

