Resident Evil: Infinite Darkness, un video di backstage dedicato al mocap

Dopo aver fornito le movenze per Leon S. Kennedy e Claire Redfield nel remake di Resident Evil 2, Nick Apostolides e Stephanie Panisello sono stati richiamati da Capcom per interpretare nuovamente i due personaggi in Resident Evil: Infinite Darkness, la serie animata in CGI uscita in questi giorni su Netflix. In questo video di backstage ci mostrano il loro lavoro e quanto Capcom, Quebico e il regista Eiichiro Hasumi abbiamo dato il massimo per riproporre il giusto feeling della serie.

Resident Evil: Infinite Darkness è una mini serie animata, ambientata canonicamente all’interno della saga videoludica, precisamente tra gli eventi del quarto e del quinto videogioco, con protagonisti proprio Leon S. Kennedy e Claire Redfield.

Hiroyuki Kobayashi di Capcom, responsabile della realizzazione di numerosi titoli della saga Resident Evil, si è occupato della produzione e della supervisione di questa nuova serie, mentre TMS Entertainment l’ha realizzata, facendo leva sulla propria esperienza nella creazione di svariate serie anime. Quebico, guidata da Kei Miyamoto (che ha prodotto il precedente Resident Evil: Vendetta), si è occupata della realizzazione della CGI, notevolmente migliorata rispetto alla precedente opera.

