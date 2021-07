LEGO Volkswagen T2, annunciato il set 10279 erede del T1 del 2011

Prosegue il rilascio di auto vintage LEGO e dopo il Pick Up 10290 viene presentato oggi, sulla stessa scala, il Volkswagen Camper Van T2 10279, erede sia LEGO che nella realtà, del Volkswagen T1, rilasciato da LEGO nel 2011 (10220).

Il nuovo set rispetto al vecchio, è in scala maggiorata ed infatti è dedicato agli AFOL adulti avendo il marchio 18+ ma questo non significa che non sia adatto ai pù piccoli.

La scala maggiore permette sicuramente una costruzione più dettagliata ma altrettanto semplice e divertente per tutte le età.

Nel nuovo set, disponbile dal 1° agosto al prezzo di 159,99 Eur, troviamo infatti un’enorme quantità di dettagli sia nell’interno, con frigorifero, cucina, tettuccio espandibile per la zona notte, armadietti, sedile posteriore reclinabile e sterzo funzionante, sia all’esterno con vari adesivi per personalizzare il camper (tra cui targhe americane e tedesche), un surf ed un paio di sedie pieghevoli.

Il camper, una volta montati i 2207 pezzi, sarà lungo 35 cm per un’altezza di 15 cm e presenta una nuvoa colorazione esterna ed un nuovo design relativo al parabrezza con curve ai lati.

Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Il Gruppo LEGO dà il benvenuto all’estate del divertimento con il nuovo set del furgone camper LEGO VolksWagen T2 10279.

Il Gruppo LEGO® ha aggiunto un altro veicolo cult al suo portafoglio di auto, con l’annuncio, oggi, dell’ultima versione dell’onnipresente LEGO Volkswagen T2 Camper Van, completo di tetto apribile con tenda e pronto per le avventure estive su strada.

Il nuovo LEGO Volkswagen T2 Camper Van si basa sul suo omonimo della fine degli anni ’60 e ’70 e succede al precedente tanto amato LEGO Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van 10220, aggiungendo molte nuove funzionalità nel processo. Il nuovo set è più grande di prima e caratterizzato da un nuovo colore della vernice, una porta scorrevole, nonché il caratteristico parabrezza T2 avvolgente e un nuovo ma immediatamente riconoscibile “volto”.

Sotto il cofano, il set dispone anche di sterzo funzionante. Gli interni dettagliati del Camper Van LEGO Volkswagen T2 sono completamente attrezzati per la strada aperta, con armadietti apribili, frigorifero, lavello e fornello a gas con teiera. Le giornate in spiaggia saranno piacevoli, poiché il set include un set di sedie pieghevoli e, naturalmente, una tavola da surf, mentre una panca posteriore pieghevole offre un posto confortevole dove stare sotto il cielo stellato.

I camper Volkswagen sono ovviamente sinonimo di personalizzazione e il set LEGO Volkswagen T2 Camper Van è completamente preparato per la personalizzazione, con un set di adesivi che include decalcomanie retrò e una scelta di targhe tedesche o statunitensi.

Il designer LEGO Sven Franic ha commentato: “Il Volkswagen Camper è una razza rara di veicolo che suscita affetto come pochi altri, e sappiamo che la versione LEGO porterà molto divertimento alle persone che hanno avuto la fortuna di avere o andare in campeggio in uno, o ne hanno sempre voluto uno. Sebbene il Volkswagen Camper non sia estraneo alla nostra collezione di auto LEGO, quest’ultima iterazione porta ancora più delizie per i costruttori LEGO. Gli interni meticolosamente attrezzati incanteranno sicuramente allo stesso modo i campeggiatori esperti e gli avventurieri, mentre l’esterno accattivante con tetto a soffietto è un’opera di ingegneria proprio come l’originale.”

Il camper LEGO Volkswagen T2 sarà in vendita il 1° agosto 2021 nei negozi LEGO e su LEGO.com al prezzo di 159,99 EUR.