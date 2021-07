LEGO Ford Pickup, presentato il set Creator 10290

Secondo i rumors doveva trattarsi della DeLorean ed invece nella mattinata di ieri LEGO ci ha colto alla sprovvista caricando sullo shop online la pagina del set 10290 Pickup raffigurante un furgontino americano degli anni ’50 che ricalca, in buona sostanza, il modello Ford F-100 (anche se il brand non viene indicato da nessuna parte).

A differenza del fratello “maggiore”, il LEGO Technic Ford Raptor F-150, già preordinabile da oggi, questa versione Creator 18+ sarà acquistabile solo dal 1° ottobre al prezzo di 129,99 Eur e sarà composto da 1677 pezzi.

Come detto, il modello LEGO non ha alcun riferimento diretto al pickup Ford F-100 del 1953, ma da una veloce ricerca su internet ed un confronto visivo, si potrà notare il logo sulla calandra del mezzo, che è lo stesso sia per la versione reale sia per la versione LEGO. Segno inequivocabile che il set Creator si rifà al Ford F-100 del ’53 e che, probabilmente, rientra nella licenza concessa da Ford a LEGO.

Di seguito la descrizione del modello.

Una fuga perfetta dalla frenesia della vita moderna! Preparati a viaggiare nel tempo e tornare agli anni ‘50 con questo progetto di costruzione Pickup LEGO® (10290). Ricco di dettagli, questo modello realistico è la riproduzione di un pickup vintage dalle linee arrotondate. Ammira il modello in ogni sua caratteristica, come lo stile stepside, sportelli e portellone apribili e la ringhiera laterale in legno rimovibile.

Un omaggio alle stagioni

Questo furgone è al lavoro tutto l’anno per consegnare i prodotti della Green Farm. Esponi un modello diverso in base alle stagioni con i numerosi accessori inclusi. Ci sono una carriola con fiori e un annaffiatoio per la primavera, 2 casse di legno, pomodori, carote e un secchio di latte per l’estate. In autunno il furgone trasporta una cassa di zucche, mentre in inverno è caratterizzato da una ghirlanda e un dono per le feste.

Fatti trasportare dall’entusiasmo

Questo set fa parte di una serie di modelli costruibili LEGO da collezione per adulti che apprezzano il design ricercato. È una costruzione coinvolgente, nonché un magnifico regalo per qualsiasi appassionato di modelli di pickup vintage.