LEGO Technic Raptor, presentato ufficialmente il set 42126 dedicato al veicolo Ford

Dopo i vari leak delle scorse settimane, e dopo averlo visto sul sito Walmart che lo ha prasentato in anticipo rispetto a LEGO, arriva finalmenta la pagina sul LEGO Shop del nuovo set Technic, il 42126 raffigurante il pick-up Ford Raptor F-150.

Il set, ovviamente 18+, sarà composto da 1379 pezzi e sarà disponibile dal 1° ottobre a 139,99 Eur. Per coloro che vogliono già portarsi avanti con i lavori però, il set è già in preordine da oggi.

Di seguito la descrizione del set.

In produzione dal 1948, Ford® F-Series è da sempre simbolo di qualità e funzionalità. Adesso puoi rendere omaggio al “cavallo di battaglia” dei pickup mentre ricrei tutti i dettagli della versione 2021 del Ford F-150 con questo set di costruzione Ford F-150 Raptor LEGO® Technic (42126).Una costruzione divertente con dettagli accattivanti

Oltre a offrire una sfida di costruzione LEGO per adulti coinvolgente, questo set è il regalo perfetto per sé stessi o qualsiasi appassionato di Ford F-Series. Tra i dettagli autentici sono inclusi il motore V6 con pistoni mobili e sospensioni su tutte le ruote. Ci sono 4 sportelli apribili per poterne ammirare l’interno, insieme a un cofano apribile e al pianale dell’autocarro. Una volta completato il progetto, puoi mettere in mostra il modello collezionabile per celebrare la tua passione per i pickup.Esplora il mondo dell’ingegneria

I set LEGO Technic presentano movimenti e meccanismi realistici che consentono ai costruttori LEGO di esplorare concetti ingegneristici in modo accessibile e vicino alla realtà.

Rendi omaggio al “cavallo di battaglia” dei pickup mentre costruisci il modello Ford® F-150 Raptor LEGO® Technic (42126).

Divertiti con un progetto di costruzione coinvolgente LEGO® Technic, perfetto per gli adulti, quindi esplora le numerose caratteristiche e funzioni del modello di pickup.

Tra i dettagli autentici, ispirati al pickup Ford® F-150 reale, sono inclusi il motore V6 con pistoni mobili e le sospensioni su tutte le ruote.

Scopri i dettagli realistici dell’interno, oltre a4 sportelli e un cofano apribili e il pianale dell’autocarro.

Dopo aver completato la rilassante sfida di costruzione, potrai esporre il tuo modello di Ford® F-150 LEGO® Technic da collezione.

Il modello misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

Sei alla ricerca del regalo perfetto per i fan di Ford® F-Series? Questo set renderà felice qualsiasi appassionato di pickup, veicoli accattivanti e modelli di auto costruibili da esposizione.

L’universo LEGO® Technicoffre modelli costruibili avanzati per i fan LEGO pronti ad affrontare una sfida di costruzione appagante.

Sin dal 1958, i componenti LEGO® Technic soddisfano rigorosi standard di settore, sono sempre di qualità uniforme e affidabile e si montano e si smontano facilmente.

I componenti LEGO® Technic vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione, e vengono analizzati per assicurare che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali.

Potrebbe interessarti: