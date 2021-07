La Sirenetta: Halle Bailey annuncia la fine delle riprese con una foto ricordo

La protagonista del nuovo live action Disney dedicato a La Sirenetta, Halle Bailey, ha pubblicato su Twitter una foto che la ritrae in controluce, al tramonto, come una vera sirena: il tutto per annunciare la fine delle riprese del film e renderle memorabili.

and just like that..that’s a wrap ❤️after auditioning for this film when i was 18 just about to turn 19 , to now finishing filming through a pandemic when i turned 21 ..we have finally made it…💖i feel so grateful to have experienced this film in all of its glory.. pic.twitter.com/UtbyX5tS6a

— Halle (@HalleBailey) July 12, 2021