John McAfee: la moglie condivide la presunta lettera di suicidio

Janice McAfee, moglie del defunto John McAfee, ha condiviso su Twitter quella che sembra essere la presunta lettera lasciata prima di suicidarsi. Janice tutt’ora è convinta del fatto che il marito non si sia suicidato, e si baserebbe proprio su questa lettera per spiegarlo al mondo intero.

John McAfee è stato trovato morto il mese scorso nel carcere in Spagna dove si trovava per evasione fiscale. Dopo 8 mesi passati al suo interno, era in programma il suo spostamento in un carcere americano, ma prima che tutto potesse essere effettuato, è stato trovato morto nella sua cella. La polizia spagnola ha subito confermato la sua morte come suicidio, ma la moglie tutt’ora pensa che invece il decesso del marito fosse stato causato da altro.

Here is the alleged suicide note found in John’s pocket. This note does not sound anything like someone who has no hope and is contemplating ending their life. This note sounds like one of John's tweets. #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee pic.twitter.com/QCODfvh8sh

