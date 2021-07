Ghostwire: Tokyo rinviato, arriverà su PS5 e PC nel 2022

Nella giornata di oggi, Tango Gameworks ha preso la difficile decisione di rinviare Ghostwire: Tokyo, fornendoci tuttavia (per fortuna) una nuova finestra di lancio, tutto sommato abbastanza vicina. Parliamo dell’inizio del 2022, periodo in cui il gioco dovrebbe finalmente uscire, e presentarci la terrificante Tokyo ideata dal team.

Il gioco è ancora pensato per uscire su PlayStation 5 e PC, nonostante Tango Gameworks faccia ora parte degli Xbox Game Studios in seguito all’acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft. Si tratta di un caso simile a quello di Deathloop, dove gli sviluppatori hanno deciso di seguire gli accordi presi prima della fine della trattativa con la casa di Redmond.

Di seguito, trovate il Tweet ufficiale della software house, in cui sono stati spiegati i motivi del rinvio, nonché anche quello che potremo aspettarci quando il gioco potrà finalmente fare il suo debutto.

An update on Ghostwire: Tokyo from @TangoGameworks : pic.twitter.com/hK3TF23A8o

Un aggiornamento su Ghostwire: Tokyo da parte di Tango Gameworks:

Abbiamo preso la decisione di rimandare Ghostwire: Tokyo all’inizio del 2022.

Vogliamo portare il gioco nelle vostre mani appena possibile, per permettervi di sperimentare l’indimenticabile versione di una Tokyo infestata, che abbiamo costruito con il duro lavoro. Allo stesso tempo, ci stiamo anche concentrando sul proteggere la salute di tutti a Tango. La nostra nuova finestra di lancio ci darà il tempo di portare il mondo di Ghostwire in vita per come l’abbiamo sempre visto.

Grazie per essere pazienti mentre lavoriamo per portarvi un esperienza differente da tutto quello che abbiamo mai fatto. Non vediamo l’ora di mostrarti di più nel corso dei prossimi mesi.