DC vs Vampires: il fumetto con la Justice League contro i vampiri in uscita a ottobre

DC vs Vampires e Task Force Z sono i due nuovi fumetti che la DC Comics lancerà ad ottobre in tempo per Halloween.

La nuova proposta editoriale di DC Comics in occasione di Halloween sarà DC vs Vampires, ovvero una miniserie in cui i supereroi della Justice League se la dovranno vedere con la figura più iconica di mostri horror, ovvero i vampiri. Ma, oltre a questo fumetto, un altro titolo che verrà proposto a ottobre, sempre in tema horror, sarà Task Force Z.

Queste sono le copertine dei primi numeri di DC vs Vampires e di Task Force Z.

In DC vs Vampires lo sceneggiatore Matthew Rosenberg, assieme a James Tynion IV, racconteranno una storia in dodici albi in cui la Justice League scoprirà che, mentre sono alle prese con il cielo da scrutare alla ricerca di minacce, un qualcosa di veramente pericoloso si sta nascondendo da tempo sulla Terra.

Mentre per quanto riguarda Task Force Z la storia racconta di centinaia di criminali morti dopo un attacco ad Arkham Asylum che vengono riportati in vita. Una sorta di benefattore arriva a formare una squadra che verrà guidata da Cappuccio Rosso, e che avrà tra i suoi componenti Bane, Man-Bat, The Arkham Knight Sundown e Mr. Bloom.

Entrambe le serie DC Comics usciranno il 26 ottobre.