Dan Levy e Annie Murphy: chi sono gli attori-rivelazione di Schitt’s Creek

Chi sono Dan Levy e Annie Murphy: i due co-protagonisti di Schitt’s Creek, la serie comedy che ha ottenuto premi e consensi negli ultimi anni e che ha trionfato agli Emmy 2020, si sono lanciati grazie a questo progetto, che ha fatto loro raccogliere i meriti di tutto un percorso durato negli anni.

Schitt’s Creek è in arrivo dal 13 Luglio su Infinity+ con la prima stagione. E, ogni mese, una nuova stagione della serie TV vi attende fino a Dicembre.

Vogliamo oggi presentarvi e dirvi chi sono Dan Levy e Annie Murphy, i due attori che hanno impreziosito questa spassosa serie canadese.

Dan Levy

Chi ha adorato la saga di American Pie può benissimo associare il nome di Eugene Levy a questa commedia cult in cui l’attore faceva da buffo mentore al figlio Jim, e ad un gruppo di adolescenti alla scoperta del sesso. Dan Levy è figlio di Eugene, e sembra aver ereditato dal padre, oltre che una somiglianza fisica impressionante, anche una serie di caratteristiche da attore comico decisamente interessanti.

Dan Levy ha scelto praticamente da subito la commedia come suo genere più congeniale, considerando che al cinema ha già lavorato in film come Admission – Matricole dentro o fuori, e Non ti presento i miei. Anche per quanto riguarda le presenze in televisione, Dan Levy ha messo la commedia al primo posto tra i suoi impegni lavorativi, partecipando al film Degrassi Goes Hollywood, ed a Modern Family, oltre che, chiaramente, a Schitt’s Creek.

L’attore classe 1983 è attivo anche come sceneggiatore, regista e produttore, considerando che ha lavorato in questi ruoli proprio per la realizzazione di Schitt’s Creek. Il suo modo di occupare diverse posizioni all’interno della produzione gli è valso diversi riconoscimenti, considerando che Levy ha guadagnato tre Canadian Screen Awards, l’MTV Movie Award alla miglior performance comica e la candidatura agli Emmy 2019.

Ma il 2020 lo ha definitivamente consacrato! Grazie a Schitt’s Creek durante quell’anno Levy ha ottenuto gli Emmy per la miglior serie commedia, per il miglior attore non protagonista, per la migliore sceneggiatura e per la miglior regia di una serie commedia.

In Schitt’s Creek possiamo notare come Dan Levy riesca ad immergersi pienamente nei panni di David Rose, il figlio dei coniugi Rose, due magnati che perdono la propria fortuna e che devono reinventarsi in una città che avevano acquistato diversi anni prima.

Il David Rose di Dan Levy è un personaggio che mostra inizialmente tutto il suo essere figlio abbastanza viziato ed appartenente ad una parte di società agiata che, in un modo o nell’altro, dovrà adattarsi ad una condizione con un tenore di vita più basso. E questo è il meccanismo comico che viene scatenato dalla scrittura e dalla recitazione dello stesso Levy.

Il personaggio di David è chiaramente un pesce fuor d’acqua a Schitt’s Creek, una cittadina piccola, fatta di gente molto semplice, ed a tratti bizzarra. L’idea di catapultare in questa dimensione una famiglia di ricchi, assieme ad i loro figli abituati ad un contesto sociale completamente diverso crea dei meccanismi comici efficacissimi (come, ad esempio, quando durante una delle prime puntate della prima stagione David si ritrova a descrivere la performance artistica di un artista sperimentale a due rozzi abitanti del paese).

Il David di Dan Levy è un personaggio che vive di alcune caratteristiche che il giovane attore sembra aver acquisito dal padre: su tutti una mimica facciale che accompagna il continuo impaccio ed imbarazzo del personaggio.

Dan Levy è un attore con una sua personalità ben precisa e sensibilità su certe tematiche, come l’appartenenza alla comunità LGBTQ+. Questi sono elementi che l’attore, sceneggiatore e regista cerca di tirare fuori anche nel suo character.

Annie Murphy

Annie Murphy assieme a Dan Levy è la co-protagonista di Schitt’s Creek, anch’essa nella serie appartiene alla famiglia dei Rose, ma il suo ruolo di figlia della coppia di ex magnati viene interpretato in maniera diversa rispetto al personaggio di Dan Levy.

La personalità di Alexis Claire è più dirompente, non si nutre dell’imbarazzo e disagio che viene fatto suo dal personaggio di Dan Levy, ma, anzi, cerca di provocare e diventare dominante anche in un contesto, come quello di Schitt’s Creek, in cui la sua famiglia a conti fatti si è declassata.

Sotto questo punto di vista Alexis mostra un esempio perfetto della sua personalità quando, durante il primo episodio di Schitt’s Creek, durante un raduno in paese, cerca di spiccare e di farsi notare dagli abitanti della zona, sfoggiando anche un look totalmente fuori dal contesto generale.

Ma Annie Murphy ha nutrito questo personaggio grazie anche alle esperienze precedenti che ha coltivato tra cinema e serie TV. Il suo è stato un percorso tutt’altro che facile, considerando che ad un certo punto della vita aveva pensato anche di smettere di recitare.

Così come ha dichiarato su People tempo fa, la Murphy ha detto:

La mia casa era appena bruciata, avevo tre dollari sul conto in banca e non lavoravo da quasi due anni. Mi ritrovai a piangere e gridare nell’Oceano Pacifico. Era come se l’universo mi stesse dicendo di farla finita con la recitazione, ma due giorni dopo, ho ottenuto l’audizione per Schitt’s Creek.

La serie TV canadese ha quindi salvato il percorso professionale e di vita di Annie Murphy, che avrebbe tanto voluto fare commedie, ma che, fino ad una certa parte della carriera aveva collezionato solo film drammatici. In campo cinematografico la Murphy ha esordito nel thriller Ossessione Letale, mentre in televisione ha fatto brevi apparizioni in vari progetti come Blue Mountain State e Rookie Blue.

Per l’attrice classe 1986 Schitt’s Creek ha rappresentato quindi la prima grande occasione per affermarsi, e c’è da dire che Annie Murphy ha saputo raccoglierla nel migliore dei modi.

Schitt’s Creek con Annie Murphy e Dan Levy, e con come protagonisti i personaggi di Eugene Levy e Catherine O’Hara, è una serie TV più che consigliata, capace di raccogliere premi e consensi oltreoceano!

Schitt’s Creek vi aspetta dal 13 Luglio in Italia grazie a Infinity+