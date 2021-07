AirPods Pro: un tipster anticipa il rinvio al 2022?

Il noto tipster Dylandkt è tornato a parlare degli AirPods 3 di Apple, fornendo notizie buone solo in parte, e comunicando purtroppo un possibile rinvio per la versione Pro delle cuffie. L’utente si era già trovato a parlare del nuovo prodotto all’inizio di quest’anno, molti mesi fa, anticipando qualche possibile novità che sembra Apple possa ancora implementare.

Tuttavia, recentemente è stato comunicato un aggiornamento della dichiarazione precedente, il quale è scaturito presumibilmente con l’arrivo di ulteriori informazioni per l’utente, sempre che il leak sia vero. Vi lasciamo ai Tweet e alla traduzione qui di seguito:

Just a quick update. Redesigned AirPods 3 are still coming in 2021 while AirPods Pro are delayed and will instead release in 2022. — Dylan (@dylandkt) July 12, 2021

(4 gennaio 2021) I nuovi AirPods con un redesign e i nuovi AirPods Pro verranno rilasciati nel 2021. Questi includeranno dimensioni per i gommini diverse, e il case per la ricarica wireless diventerà finalmente lo standard e non solo un’opzione per i nuovi Airpods. (12 luglio 2021) Solo un piccolo aggiornamento. Il redesign degli AirPods 3 è ancora previsto per il 2021, ma gli AirPods Pro sono stati rimandati e verranno invece rilasciati nel 2022.

Si tratta solo parzialmente di buone notizie, e c’è da considerare che anche questa volta il tipster non ha purtroppo fornito dettagli particolarmente precisi in merito ai nuovi prodotti, che potremo scoprire con certezza solo in seguito a delle conferme ufficiali da parte di Apple.

C’è da considerare che l’utente ha avuto modo di ribadire nuovamente la questione legata alla ricarica wireless, che sembra venga vista oramai come standard per le nuove cuffie dell’azienda, dettaglio sempre più verosimile. Sembra infatti ormai probabile che l’azienda finisca per annunciare la feature come un dettaglio incluso per tutti nel pacchetto, e non come un optional da pagare a parte.

Restiamo in attesa di scoprire se le informazioni anticipate si riveleranno vere, e se avremo modo davvero modo di mettere le mani sui nuovi entro il 2021, per poi vedere arrivare la versione Pro in ritardo dopo qualche mese.