TikTok annuncia un ban contro frodi finanziarie, criptovalute e schemi piramidali

Che molti dei contenuti legati alla finanza su TikTok non siano esattamente “ortodossi” non è passato inosservato agli osservatori più competenti nella materia, ma sembra che il social network ora voglia dare un taglio almeno ai contenuti più tossici e potenzialmente pericolosi.

Di proprietà del colosso cinese ByteDance, TikTok è un social network specializzato in video brevi e contraddistinto da un algoritmo ‘formidabile’ in grado di identificare i gusti degli utenti, mostrando a ciascuno di loro una versione personalizzata del feed, con video selezionati accuratamente a seconda dei contenuti con cui hanno già interagito.

Non mancano nemmeno i video sulla finanza. Ma come denuncia il Financial Times in questi giorni, spesso si tratta di consigli estremamente opinabili o completamente fuorvianti, mentre altre volte è lecito parlare di contenuti in cattiva fede, che mirano a vendere servizi o prodotti finanziari di natura fraudolenta.

Così, TikTok ha deciso di inserire i servizi finanziari nella sua lista nera, un elenco con tutte le industrie che non possono farsi pubblicità usando il social network. L’elenco include già, tra le altre cose, settori come il gioco d’azzardo e le scommesse online.

Il social – trai nuovi contenuti vietati – menziona esplicitamente la promozione di criptovalute, di exchange non regolamentati, delle piattaforme per il trading, degli schemi piramidali e dei servizi di prestiti online.

Non si tratta, ad ogni modo, di un divieto totale di parlare di questi argomenti. I contenuti legati alla finanza – purché non mirati alla promozione pubblicitaria di servizi specifici – continueranno ad essere consentiti.

Leggi anche: