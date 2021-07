Stargirl arriva su Rai 4, ecco i character poster della seconda stagione

12—Lug—2021 / 10:21 AM

Stargirl è già arrivato alla sua seconda stagione e The CW si prepara al lancio dei nuovi episodi (disponibili negli Stati Uniti dal 10 agosto) con la diffusione dei character poster, ma, nel frattempo, per gli appassionati italiani di DC Comics è arrivata una buona notizia: la prima stagione di Stargirl si potrà vedere su Rai 4 dal 19 luglio ogni lunedì in prima serata dalle 21,20, e sarà successivamente disponibile su RaiPlay.

L’arrivo di Stargirl su Rai 4 farà contenti i fan italiani della DC Comics, che, d’altra parte, possono comunque mostrare un occhio oltreoceano e vedere i character poster della seconda stagione. Qui sotto potete trovare le immagini.

I protagonisti dei character poster di Stargirl 2 sono Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger), Beth Chapel/Doctor Mid-Nite (Anjelika Washington), Rick Tyler/Hourman (Cameron Gellman), Yolanda Montez/Wildcat (Yvette Monreal), Mike Dugan (Trae Romano), Cameron Mahkent (Hunter Sansone), Cindy Burman/Shiv (Meg DeLacy), Pat Dugan/S.T.R.I.P.E. (Luke Wilson), Barbara Whitmore (Amy Smart).

Nel finale della prima stagione, Cindy Burman / Shiv (Meg Delacy) aveva messo le mani su un minaccioso diamante blu nel magazzino di William Zarick, contenente Eclipso, un antico cattivo che avrà un ruolo essenziale nella prossima stagione.