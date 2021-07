Realme Book è vicino? Dei render mostrano il portatile

Si parla ormai da tempo di un PC portatile realizzato da Realme, azienda in costante sviluppo che è riuscita da tempo a imporsi nel mondo degli smartphone grazie ai vari modelli commercializzati, e che sembra sia ormai pronta per sbarcare in quest’ulteriore settore attraverso il Realme Book. Abbiamo questa volta a che fare con un leak che sembra più vero che mai, pubblicato in collaborazione fra GixNext e OnLeaks, portali che hanno portato in rete i primi render del nuovo dispositivo, e non solo.

Dovrà essere l’azienda a confermare le novità anticipate dai leak di oggi, ma abbiamo ricevuto anche tutti i dettagli del nuovo prodotti, che sembrano più veri che mai. Partendo dal pannello del Realme Book, ci troviamo davanti a un 14 pollici, con risoluzione prevista Full HD LED, la quale non è tuttavia ancora stata confermata dai tipster. Mentre non si è fatta menzione anche del peso, che sembra sarà all’incirca di 1,5 kg, sembra che le dimensioni siano di 307x229x16 mm, piuttosto ridotte. Trovate qui di seguito il video in cui il laptop di Realme viene presentato (non ufficialmente) in tutto il suo splendore.

Parlando delle componenti interne, sembra che il laptop di Realme verrà proposto con processori i3 o i5 dell’undicesima generazione di Intel, in base a quello che sceglierà l’utente, e che sia RAM che SSD avranno dimensioni differenti considerando quello che i clienti desidereranno per la propria macchina.

Il Realme Book dovrebbe presentarsi con 1 USB di tipo A, 2 USB di tipo C e un jack da 3,5 millimetri. Il pulsante di accensione dovrebbe anche essere il rilevatore di impronte digitali, come si può anche immaginare considerando la forma di questo che i leaker potrebbero aver svelato in anticipo. Il prodotto dovrebbe essere lanciato ad agosto, e i modelli base potrebbero costare 40.000 Rs (circa 450 euro).