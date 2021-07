Google Pixel 6: la prima foto dal vivo del nuovo smartphone

Il Google Pixel 6 Pro si mostra per la prima volta in uno scatto dal vivo. Ormai non ha davvero più segreti.

Stanchi dei render in 3D? Il Google Pixel 6 si mostra finalmente dal vivo, senza filtri. Il design sembra confermato definitivamente e sì, è decisamente carismatico – ma potrebbe far storcere il naso a qualcuno.

Troviamo quindi la banda nera orizzontale che racchiude la fotocamera principale, oltre al contrasto tra il bianco perla e un aranciato, separati proprio dalla fotocamera a tre lenti, più ovviamente il flash. Il modello in foto è il Google Pixel 6 Pro, quello con lo schermo più grande: ben 6,71 pollici. Come abbiamo visto nella scheda delle specifiche trapelata pochi giorni fa, il modello base e quello Pro non sono più separati solo dalla dimensione dello schermo. Il processore è lo stesso, ma tipo di display, fotocamera, RAM e batteria cambiano.

Nella parte frontale troviamo uno schermo leggermente curvato e praticamente privo di cornici. L’unico elemento di ‘disturbo’ è dato dalla fotocamera per i selfie a foro. Le foto dello smartphone ci arrivano grazie a Techdroider e MyDrivers.

Dando per buoni i rumor emersi ad oggi, sembra che il Google Pixel 6 non abbia davvero più segreti. Eppure l’attesa è ancora relativamente lunga: Google dovrebbe presentare il nuovo smartphone solamente ad ottobre, in modo da non sovrapporsi con la presentazione settembrina degli iPhone 13.