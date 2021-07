Elon Musk viaggerà nello Spazio a bordo dello spazioplano della Virgin Galactic

Anche Elon Musk presto raggiungerà i confini tra atmosfera e Spazio e lo farà proprio a bordo dello spazioplano della Virgin Galactic, lo stesso su cui, nella giornata di ieri, ha volato il fondatore dell’azienda Richard Branson, entrando a far parte della Storia.

Elon Musk – riporta in queste ore il WSJ – ha già acquistato uno dei costosissimi biglietti della Virgin Galactic, anche se non è nota la data del volo a cui prenderà parte. Ricordiamo che un biglietto per salire sullo spazioplano VSS Unity e volare fino a 90 chilometri dalla superficie del mare, proprio ad una manciata di chilometri dalla linea di Kármán, ha un prezzo di partenza di 250.000$. La Virgin Galactic ha già raggiunto – tra depositi e biglietti venduti – oltre 80 milioni di dollari, aprendo le danze del neonato mercato del turismo spaziale.

Elon Musk, poche ore prima del volo, si è presentato a casa di Richard Branson per una colazione “d’incoraggiamento”. Il fondatore di Tesla e SpaceX si è poi trattenuto per il resto della giornata, visitando gli stabilimenti della Virgin e assistendo allo spettacolare volo dello spazioplano. I due imprenditori sono legati da una profonda amicizia, oltre che dal sogno di cambiare per sempre il rapporto tra umanità e Spazio — in modi diversi, ma complementari.

