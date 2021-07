Virgin Galactic: prima del volo Richard Branson ha fatto colazione con Elon Musk, alle 3 di mattina

Nella giornata di ieri la Unity della Virgin Galactic è entrata nella storia, compiendo un viaggio a 90 Km da Terra, raggiungendo i confini tra atmosfera e Spazio. A bordo del veicolo l’imprenditore Richard Branson, che è così diventato il primo miliardario a raggiungere una simile altitudine, aprendo le porte all’era del turismo spaziale.

Prima di questo volo d’importanza storica, l’imprenditore è stato raggiunto da un ospite inaspettato: Elon Musk, fondatore e patron della SpaceX. I due hanno fatto colazione assieme, alle tre di mattina. Un orario a dir poco insolito: “A quell’ora sono a letto da diverso tempo, mentre lui non è ancora andato a dormire affatto”, ha commentato Richard Branson qualche ora più tardi. “È fantastico iniziare la mattina in compagnia di un amico”.

La Virgin Galactic e la SpaceX non sono competitor diretti, se la prima si è concentrata sul turismo spaziale, la seconda si occupa, tra le altre cose, di abbattere i costi per le missioni spaziali attraverso veicoli e lanciatori riutilizzabili e di creare nuove connessioni internet via satellite, grazie al servizio Starlink.

La rivalità – semmai – è con la Blue Origin di Jeff Bezos, già fondatore di Amazon. Jeff Bezos doveva essere il primo uomo a raggiungere lo Spazio con un viaggio fissato per il 20 luglio. Ma questo onore è spettato a Branson.

Elon Musk si è trattenuto per il resto della giornata in New Mexico, dove ha visitato gli stabilimenti della Virgin Galactic per poi assistere allo spettacolare volo dello spazioplano Unity.

